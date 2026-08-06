Dubļu frēze cauruļu tīrīšanai D30/060
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Diametrs (mm)
|30
|Sprauslas izmērs ( )
|60
|Skrūvējamā vītne
|R 1/8"
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
Videos
Saderīgās iekārtas
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4 S
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/14-4 S Plus
- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 7/10 CXF
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