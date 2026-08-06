Līdz pat 50 % augstāka tīrīšanas un mazgāšanas veiktspēja, salīdzinot ar iepriekšējo modeli
- Milzīgs laika ietaupījums.
Samazināti jaudas zudumi un uzlabota strūklas kvalitāte
- Uzlabota tīrīšanas jauda noturīgu netīrumu noņemšanai.
Rotējošā punktveida strūkla uz rotējošās sprauslas apvieno punktveida strūklas un plakanas plūsmas priekšrocības
- Liela tīrīšanas jauda, kā arī augsta mazgāšanas veiktspēja.
Keramikas sprausla un keramikas gultņu gredzens
- Maksimāls kalpošanas laiks.
Augsta tīrīšanas veiktspēja
- Ātri notīra noturīgus netīrumus.