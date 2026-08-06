Dubļu frēze, mazs, 030
Mazāks jaudas zudums, augstāka izsmidzināšanas kvalitāte: jaunais, jaudīgais netīrumu tīrītājs ar 030 izmēra sprauslu nodrošina pat par 50% augstāku tīrīšanas un aptveres veiktspēju nekā tā priekšgājējs.
Īpašības un ieguvumi
Līdz pat 50 % augstāka tīrīšanas un mazgāšanas veiktspēja, salīdzinot ar iepriekšējo modeli
- Milzīgs laika ietaupījums.
Samazināti jaudas zudumi un uzlabota strūklas kvalitāte
- Uzlabota tīrīšanas jauda noturīgu netīrumu noņemšanai.
Rotējošā punktveida strūkla uz rotējošās sprauslas apvieno punktveida strūklas un plakanas plūsmas priekšrocības
- Liela tīrīšanas jauda, kā arī augsta mazgāšanas veiktspēja.
Keramikas sprausla un keramikas gultņu gredzens
- Maksimāls kalpošanas laiks.
Augsta tīrīšanas veiktspēja
- Ātri notīra noturīgus netīrumus.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Maks. spiediens (bar)
|180
|Spiediens (bar)
|maks. 180
|Temperatūra (°C)
|maks. 60
|Sprauslas izmērs ( )
|30
|Izmērs
|mazs
|Savienošanas vītne
|EASY!Lock
|Krāsa
|antracīta
|Svars (kg)
|0.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|90 x 57 x 57