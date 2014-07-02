Dubultā smidzinātāja caurule, 960 mm
960 mm dubultā smidzināšanas caurule ar iespēju mainīt spiedienu ar roktura palīdzību pie pilna ūdens plūsmas ātruma. Piemērota izmantošanai lauksaimniecībā (piem, staļļu tīrīšanai).
960 mm double lance for variable pressure adjustment on handle at full water flow rate. Suitable for agricultural use ( e.g. stable cleaning).
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Garums (mm)
|960
|Temperatūra (°C)
|maks. 150
|Savienošanas vītne
|M22 x 1,5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1.6
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