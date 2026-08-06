Easy foam komplekts
HP putu komplekta sistēma izmanošanai ar HD/HDS iekārtām tīrīšanai un dezinfekcijai. Putu uzgalis savienojumam ar cauruli un HP ķīmisko inžektoru augstas precizitātes 0-5 % regulējošu vārstu.Iekārtas īpašais uzgaļu komplekts ir jāpasūta atsevišķi.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Savienošanas vītne
|EASY!Lock
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.5
Saderīgās iekārtas
Piederumi
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