Easy putu komplekts ar RM inžektoru
HP putu sistēma izmantošanai ar HD/HDS iekārtām tīrīšanai un dezinficēšanai. Putu uzgalis savienojumam ar cauruli un HP ķīmisko inžektoru ar augstas precizitātes 0-5 % regulējošu vārstu.Iekārtas īpašais uzgaļu komplekts ir jāpasūta atsevišķi.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Savienošanas vītne
|M22 x 1,5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1.5
Piederumi
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