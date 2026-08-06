EasyFix universālo grīdas drāniņu komplekts
Universālās grīdas uzkopšanas drāniņas, kas izgatavotas no augstvērtīgas šķiedras, ir ideāli piemērotas darbam ar tvaika tīrītāju. Pat nomaiņas brīdī Jūs nesaskarsieties ar netīrumiem.
EasyFix grīdas uzkopšanas drāniņu komplektā ir divas augstas kvalitātes un uzsūktspējas grīdas lupatiņas, kas ir izgatavotas no augstvērtīgas, smalkas, bet izturīgas šķiedras un kas paredzētas EasyFix grīdas uzgalim. Tekstila audums ar īpašu cilpu struktūru nodrošina sevišķi labu netīrumu savākšanu. Drāniņas augstā tvaika caurlaidība gādā par lielisku un higiēnisku tīrīšanas rezultātu, pat kakti un malas būs tīras vienā acumirklī. Drāniņu iespējams viegli un ātri piestiprināt pie tvaika tīrītāja EasyFix grīdas uzgaļa ar āķu un cilpu sistēmu: vienkārši piespiediet EasyFix grīdas uzgali drāniņas dzeltenajām sloksnēm, un tā ir gatava lietošanai. Tīrīšanas laikā drāniņa ir droši nofiksēta, tā neizslīdēs. Pēc uzkopšanas lietoto drānu var noņemt no uzgaļa bez saskares ar netīrumiem: vienkārši uzkāpiet uz audumam piestiprinātās pamatnes siksnas un pavelciet grīdas sprauslu uz augšu!
Īpašības un ieguvumi
Augstākās kvalitātes mikrošķiedraĪpašā drāniņas cilpu struktūra nodrošina īpaši efektīvu netīrumu savākšanu un rūpīgu tīrīšanu uz visiem grīdu segumiem, kas klāti ar aizsargpārklājumu. Iespējams mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā līdz pat 60 °C. Neizmantojiet veļas mīkstinātāju!
Parocīgā āķu un cilpu sistēmaVienkārša grīdas uzkopšanas drāniņas piestiprināšana grīdas uzgalim, to vienkārši piespiežot tam klāt. Tīrīšanas laikā tiek novērsta paslīdēšana uz grīdas uzkopšanas drānas.
Pamatnes saite uz grīdas uzkopšanas drānasNekādas saskares ar netīrumiem drāniņas nomaiņas laikā – vienkārši uzkāpiet uz pamatnes saites un paceliet grīdas uzkopšanas uzgali uz augšu! Ja vēlaties nošķirt atsevišķu drāniņu pielietojumu , piemēram, virtuvei un vannasistabai, to iespējams atzīmēt laukumā uz kājas saites.
Grīdas uzkopšanas drāniņa pārklāj grīdas uzgali no visām pusēm
- Kaktu, malu un grūti aizsniedzamu vietu tīrīšanai bez liekas piepūles
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|Balta
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|345 x 115 x 10
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Lakotas cietās grīdas, piemēram, parkets, lamināts, korķis, akmens, linolejs un PVH
- Cietie grīdas segumi
- Sienu flīzes