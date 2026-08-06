EasyFix vienreizlietojamo drāniņu komplekts
15 vienreizlietojamo drāniņu komplekts EasyFix grīdas uzgalim. Paredzēts ātrai un higiēniskai cieto virsmu tīrīšanai. Dzeltenās āķu-cilpu sistēmas sloksnes domātas vieglai drāniņas piestiprināšanai.
EasyFix vienreizlietojamo drāniņu komplekts radīts EasyFix grīdas uzgalim, tajā ietilpst 15 novatoriskas vienreizlietojamās drāniņas, kas izgatavotas no augstas kvalitātes uzsūktspējīga materiāla. Kad ātrums ir svarīgs, Jums vienmēr pa rokai būs tīra drāniņa, ar ko vēl ātrāk un higiēniskāk varēsiet notīrīt visas cietās virsmas. Pat kaktus un malas varēsiet notīrīt bez piepūles. Vienreizlietojamo drāniņu iespējams viegli un ātri piestiprināt pie tvaika tīrītāja EasyFix grīdas uzgaļa ar āķu un cilpu sistēmu: vienkārši piespiediet EasyFix grīdas uzgali drāniņas dzeltenajām sloksnēm, un tā ir gatava lietošanai. Pēc tīrīšanas varat atbrīvoties no drāniņas kopā ar citiem sadzīves atkritumiem, tādējādi reizē atbrīvojot Jūs no nogurdinošajām, laikietilpīgajām pūlēm, kas jāpieliek, mazgājot netīrās lupatas.
Īpašības un ieguvumi
Lai Jums vienmēr būtu pa rokai tīra drāniņa
- Mirdzošam tīrīšanas rezultātam.
Vienkārši un higiēniski, bez nepieciešamības kaut ko mazgāt
- Tāpēc vienreizlietojamā drāniņa atbrīvo Jūs no nogurdinošām un laikietilpīgām pūlēm, ko pieliekat, mazgājot netīrās drānas.
Parocīgā āķu un cilpu sistēma
- Dzeltenās āķu un cilpu sistēmas sloksnes nodrošina vieglu un ātru drāniņas nostiprināšanu.
- Tīrīšanas laikā tiek novērsta paslīdēšana uz grīdas uzkopšanas drānas.
Vienreizlietojamā drāniņa pārklāj visas grīdas sprauslas malas
- Vienkāršai tīrīšanai kaktos, malās un grūti aizsniedzamās vietās.
Augstas kvalitātes un uzsūktspējas materiāls
- Optimāla nosēdumu atmiekšķēšana un efektīva netīrumu notīrīšana, kas gādā par kvalitatīviem visu cieto grīdas segumu tīrīšanas rezultātiem.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|Balta
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|340 x 118 x 3
Saderīgās iekārtas
- SC 3 EF Anniversary Edition
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix Limited Edition
- SC 3 EasyFix Premium (balts)
- SC 3 EasyyFix
- SC 3 Upright EasyFix *EU
- SC 3 Upright EasyFix Premium
- SC 4
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium (balts)
- SC 4 EasyFix Premium Iron (wh) *EU
- SC 4 EasyFix Premium Iron Kit(balts)
- SC 4 Iron Kit
- SC 5 EasyFix Iron (yellow) *EU
- SC 5 EasyFix Iron Plug
- SC 5 EasyFix Iron Plug Select
- SC 5 EasyFix Premium
- SC 5 EasyFix Premium Iron (white) *EU
- SC 5 Iron Kit
- SC 5 Iron Plug
- SC 5 Premium Iron Kit (balts)
- SI 4 EasyFix (balts) Iron Kit
- SI 4 EasyFix Iron (ye) *EU
- SI 4 EasyFix Premium Iron (white) *EU
Pielietošanas veidi
- Cietie grīdas segumi
- Sienu flīzes