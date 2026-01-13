eco!Booster 120
eco!Booster ir efektīva un ideāli piemērota saudzīgi tīrāmām virsmām. Tā nodrošina par 50 % lielāku tīrīšanas veiktspēju nekā standarta plakanās strūklas sprausla, taupot ūdeni, enerģiju un laiku.
Rūpīga un efektīva saudzīgi tīrāmu virsmu mazgāšana nekad nav bijusi tik viegla, ātra un ekonomiska! eco!Booster sprausla gādās par 50 % lielāku tīrīšanas veiktspēju pie tāda paša resursu lietojuma, un tā nodrošinās arī par 50 % mazāku ūdens un enerģijas patēriņu salīdzinājumā ar standarta plakanās strūklas sprauslu. To ir apstiprinājis neatkarīgs testēšanas institūts. Tas gādā par ātru un vienlaikus rūpīgu tīrīšanu, taupot Jūsu laiku un resursus. Vienmērīgā skalošana nodrošina patiešām iedarbīgu netīrumu noņemšanu, un Jūs varēsiet bez raizēm mazgāt pat saudzīgi tīrāmas, piemēram, koka vai krāsotas, virsmas. Lai gan eco!Booster nodrošina lielāku tīrīšanas veiktspēju, trokšņa līmenis lietošanas laikā ir par 25 % zemāks nekā Kärcher standarta plakanās strūklas sprauslai. eco!Booster 120 ir piemērota visām Kärcher K 2 un K 3 augstspiediena tīrīšanas iekārtām.
Īpašības un ieguvumi
Par 50 % labāka tīrīšanas veiktspēja salīdzinājumā ar Kärcher standarta plakanās strūklas sprauslu.
- Rūpīga, ātra un vēl ilgtspējīgāka tīrīšana.
Par 50 % mazāks ūdens patēriņš*
- Tiek taupīts ūdens.
Par 50 % mazāks enerģijas patēriņš*
- Tiek taupīta enerģija.
Trokšņa samazinājums līdz pat 25 %**
- Klusāka lietojumā.
Ļoti daudzveidīgs lietojums
- Īpaši piemērota virsmām, kas jātīra saudzīgi (piemēram, koka un krāsotām).
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|452 x 104 x 42
Vecākām pistolēm, kas ražotas pirms 2010. gada (pistole M, 96, 97) nepieciešams adapters M (2.643-950.0). /
* Balstīts uz to, ka pie tāda paša enerģijas un ūdens patēriņa iespējams notīrīt par 50 % lielāku virsmas laukumu nekā ar plakanās strūklas sprauslu. /
** Salīdzinot ar trokšņa līmeni, kas dzirdams, lietojot Kärcher standarta plakanās strūklas sprauslu. Precīza vērtība var atšķirties atkarībā no izmantotā augstspiediena mazgātāja.
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Transportlīdzekļi
- Motocikli un motorolleri
- Sētas
- Visapkārt mājai un dārzam