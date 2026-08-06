EDI 4 Car Adapter
Īpašības un ieguvumi
Ar savienojumu standarta automašīnu cigarešu šķiltavām
- Ērtai savienošanai automašīnā.
Garantēti gatavs darbam, arī dodoties ceļojumā
- Vienmēr pietiekams akumulatora darbības laiks, pateicoties iespējai uzlādēt, izmantojot automašīnas akumulatoru.
- Lielāka pielāgojamība neatkarīgi no strāvas kontaktligzdas.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars bez piederumiem (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|100 x 24 x 24