Elektronisks spiediena slēdzis ar sūkņa aizsardzību pret tukšgaitu
Elektronisks spiediena slēdzis automātiski uzsāk/apstādina sūkņa darbību - pēc pieprasījuma. Plūdu slēdzis automātiski ieslēdz un izslēdz sūkni un aizsargā pret tukšgaitu.
Electronic pressure switch automatically starts and stops the pump on demand on the pressure side. Float switch automatically starts/stops the pump and prevents dry running. The ideal solution for converting a garden pump to a high-pressure pump for domestic use. Electronic pressure switch available with 1" connecting thread (33.3 mm).
Īpašības un ieguvumi
Elektroniskais spiediena slēdzis
- Automātiski ieslēdz un izslēdz sūkni, pamatojoties uz nepieciešamo ūdens daudzumu.
Elektroniskais spiediena slēdzis ar aizsardzību pret sausu darbību
- Ideāli dārza sūkņa pārveidošanai par elektronisku pastiprinātāja sūkni
Integrēta aizsardzība pret sausu darbību
- Ja caur sūkni ūdens neplūst iesūkšanas pusē, aizsardzība pret sausu darbību aizsargā sūkni no bojājumiem un automātiski izslēdz.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|dzeltena
|Svars (kg)
|1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|135 x 100 x 190
Pielietošanas veidi
- Dārza laistīšanai no ūdens tvertnēm, cisternām akām, piemēram, ar sprinkleriem.