Extension hose for SC 1
Izmantojot SC 1 pagarinājuma šļūteni, var viegli notīrīt pat grūti sasniedzamas vietas, piemēram, stūrus un nišas.
Ar SC pagarinājuma šļūteni var aizsniegt un iztīrīt pat grūti sasniedzamas vietas, piemēram, stūrus un nišas. Pārējās piederumu daļas (manuālo uzgali, strāvas sprauslu utt.) var viegli piestiprināt jebkurā laikā.
Īpašības un ieguvumi
Savietojams ar citiem piederumiem
- Piederumu, piemēram, manuālās sprauslas, apaļas sukas vai strāvas sprauslas, piestiprināšana pie vajadzības pēc pagarinājuma šļūtenes.
Elastīga pagarinātāja šļūtene bez piepūles tīrīšanai
- Viegli grūti sasniedzamu vietu tīrīšana.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|375 x 51 x 220
Pielietošanas veidi
- Darba virsmas virtuvē
- Notekūdeņu tīrīšana
- Vannasistabas/virtuves izlietne
- Krāni
- Grūti sasniedzamas vietas (stūri, plaisas, atstarpes utt.)
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