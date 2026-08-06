Extension lance handheld
Pagarinājums tīrīšanas diapazona palielināšanai par 0,4 metriem. Ērtākai un efektīvākai grūti pieejamu vietu tīrīšanai. Piemērots visām Kärcher piederumu detaļām.
Rokas pagarinājums pievienojas Kärcher rokas tīrītājam un rokas tīrīšanas piederumam ar ātrā savienojuma adapteri. Tas atvieglo ergonomisku darbu un, pateicoties attālumam, lielā mērā aizsargā lietotāju no izsmidzināta ūdens. Pagarināšanas caurule ir saderīga ar Kärcher rokas tīrītājiem. Lietojumprogrammai ir nepieciešams rokas tīrītāja piederums ar ātrā savienojumaadapteri, piemēram, MJ 24 rokas multistrūkla.
Īpašības un ieguvumi
Krāsu marķēšana bajonetes montāžā
- Skaidra atšķirība no augstspiediena mazgātāju piederumiem.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|384 x 40 x 37