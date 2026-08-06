Fabric hose set
Šļūteņu komplekts ar elastīgu auduma šļūteni, ieskaitot nerūsējošā tērauda šļūtenes savilcēju savienošanai ar zemūdens sūkņiem. Ideāli piemērota kā padeves šļūtene ūdens savākšanai applūšanas gadījumā.
Komplekts sastāv no elastīgas 1 1/4 "plakanās šļūtenes un nerūsējošā tērauda šļūtenes savilcēju (30–40 mm), kā savienošanai nav vajadzīgi instrumenti. Kärcher auduma šļūteņu komplekts ir ideāls risinājums liela ūdens daudzuma savākšanai, piemēram, applūdušās vietās. 10 m garu šļūteni var sarullēt plakanā veidā, padarot to kompaktu. Maksimālais darba spiediens ir 5 bāri.
Īpašības un ieguvumi
Elastīga plakanā šļūteneKompakta, vietu taupoša uzglabāšana
1 1/4" drenāžas šļūteneLielāks diametrs uzlabotai ūdens caurplūdei.
Iekļauta nerūsējošā tērauda šļūtenes skava ar skrūvējamu fiksatoruSavienošana neizmantojot instrumentus
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Diametrs
|1 1/4″
|Šļūtenes garums (m)
|10
|Plīšanas spiediens (bar)
|maks. 5
|Krāsa
|antracīta
|Svars (kg)
|1.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|260 x 260 x 55
Pielietošanas veidi
- Ūdens izsūknēšanai no dārza dīķiem
- Ideāli piemērots izmantošanai appludinātās platībās
- Ēku būvbedru nosusināšanai, līdz maksimālajam tilpumam 100 m³
- Mājai un pagrabam, kas cietuši no applūšanas (piemēram, dēļ bojātas veļas mazgājamās mašīnas vai gruntsūdens nonākšanas pagrabā)
- Ūdens izsūknēšanai no peldbaseiniem
- Piemērots uzstādīšanai drenāžas šahtās.