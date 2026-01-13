Fasāžu un stikla tīrīšanas komplekts

Komplektā ir teleskopiskais smidzinātājs TLA 4 un fasāžu un stikla tīrīšanas piederums. Grūti aizsniedzamu objektu vienkāršai tīrīšanai, piemēram, māju fasādēm vai ziemas dārziem.

Izmantojot teleskopisko smidzinātāju, ātri un bez piepūles var notīrīt pat grūti aizsniedzamās vietas, piemēram, zem fasādēm. 180 grādos regulējamās eņģes ir vēl viena priekšrocība, kas ļauj notīrīt ziemas dārzus, slīpos jumtus un automašīnu novietnes. Izmantojot fasāžu un stikla tīrīšanas piederumu, visas grūti aizsniedzamās vietas tiek notīrītas vienmērīgi un efektīvi: Četras augstspiediena sprauslas likvidē noturīgus netīrumus uz dažādām virsmām.

Īpašības un ieguvumi
Fasāžu un stikla tīrīšanas komplekts: Regulējamas eņģes
Regulējamas eņģes
Pielāgojama izmantošana
Fasāžu un stikla tīrīšanas komplekts: Teleskopiskā roktura ērta izmantošana
Teleskopiskā roktura ērta izmantošana
Caurules var viegli un ērti izvilkt, piespiežot pogu.
Fasāžu un stikla tīrīšanas komplekts: Ar fasāžu un stikla tīrīšanas piederumu
Ar fasāžu un stikla tīrīšanas piederumu
Grūti pieejamu vietu vienmērīgai un efektīvai tīrīšanai.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Krāsa melna
Svars (kg) 3.4
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 4.6
Izmēri (G x P x A) (mm) 3780 x 338 x 223
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
  • Fasāde
  • Ziemas dārzi
  • Jumtu un nojumju tīrīšana (piemēram, automašīnu nojumēm)
  • Logiem un stikla virsmām
Piederumi
