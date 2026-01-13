Fasāžu un stikla tīrīšanas piederums

Fasādes un stikla virsmas tiek optimāli notīrītas ar lielu spiedienu, izmantojot fasāžu un stikla tīrīšanas piederumu. Īpaši efektīvs kombinācijā ar Kärcher teleskopisko smidzinātāju.

Vienmērīga un ļoti efektīva tīrīšana: četras augstspiediena sprauslas likvidē noturīgus netīrumus uz dažādām virsmām. Atkarībā no veicamā uzdevuma maināmo rāmi var vienkārši un ātri nomainīt. Rāmis ar sariem fasāžu un sienu tīrīšanai pasargā lietotāju no ūdens šļakatām, turklāt to var arī viegli virzīt pa virsmu. Stikla virsmu, piemēram, ziemas dārzu, tīrīšanai ir lieliski piemērots rāmis ar mikrošķiedras paliktni, kas piestiprināts, izmantojot āķu–cilpu sistēmu. Abrazīvās šķiedras veicina netīrumu noņemšanu un garantē virsmu saudzīgu tīrīšanu.

Īpašības un ieguvumi
Fasāžu un stikla tīrīšanas piederums: Maināmi rāmji
Maināmi rāmji
Vienkārša nomaiņa bez instrumentiem lietošana uz cietām vai saudzīgi tīrāmām (stikla) virsmām.
Fasāžu un stikla tīrīšanas piederums: Četri augstspiediena uzgaļi
Četri augstspiediena uzgaļi
Noturīgu netīrumu efektīva likvidēšana un augsta tīrīšanas veiktspēja.
Fasāžu un stikla tīrīšanas piederums: Eņģe starp pārsegu un rāmi
Eņģe starp pārsegu un rāmi
Piederums ir pielāgots virsmai, tādējādi vienmēr nodrošinot labu saskares virsmu.
Noņemams, mazgājams mikrošķiedras paliktnis
  • Mikrošķiedras paliktni var mazgāt 60°C temperatūrā.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Auduma šķiedru kompozīts 70% poliesters; 30% poliamīds
Krāsa melna
Svars (kg) 0.6
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.9
Izmēri (G x P x A) (mm) 194 x 338 x 160
Videos
Pielietošanas veidi
  • Fasāde
  • Ziemas dārzi
  • Priekšējie stikli
