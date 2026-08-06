FC 2 stone roller
Īpašības un ieguvumi
Augstas kvalitātes mikrošķiedra
- Optimāla netīrumu noņemšana un augsts netīrumu savākšanas līmenis izciliem tīrīšanas rezultātiem.
- Iespējams mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā līdz pat 60 °C. Neizmantojiet veļas mīkstinātāju!
Integrēti sari
- Spītīgu netīrumu bez piepūles noņemšanai.
- Pat plaisas un nevienmērīgas grīdas kļūst mirdzoši tīras.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|Balta
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|180 x 60 x 60
Pielietošanas veidi
- Akmens grīdas
- Pat noturīgi netīrumi
- Flīžu šuves