Filter bags fleece set 5 St.
Flīsa filtru maiss ar praktisku bloķēšanas sistēmu higiēniskai noņemšanai, nesaskaroties ar netīrumiem. Piemērots Kärcher VC 2 putekļu sūcējam.
Flīsa filtru maiss, piemērots putekļu sūcējam VC 2. Komplektā ir praktiska bloķēšanas sistēma higiēniskai noņemšanai, nesaskaroties ar netīrumiem.
Īpašības un ieguvumi
Flīsa filtru maiss ar praktisku fiksācijas sistēmu
- Higiēnai noņemšanai, nesaskaroties ar netīrumiem
Liela ietilpība
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Daudzums (Gabals(i))
|5
|Krāsa
|Balta
|Svars (kg)
|0.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|350 x 160 x 33
Pielietošanas veidi
- Sausie netīrumi