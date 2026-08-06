Filter packaged HEPA 13 VC 2
Kärcher VC 2 putekļsūcēja HEPA higiēnas filtrs (EN 1822: 1998) droši un uzticamifiltrē smalkākos netīrumus, piemēram, ziedputekšņus un alerģiju izraisošās daļiņas. Ideāli piemērots alerģiskiem cilvēkiem.
Labas ziņas alerģiskiem cilvēkiem un astmas slimniekiem: HEPA higiēnas filtrs (EN 1822: 1998) nodrošina, ka putekļu sūcēja izplūstošais gaiss ir pat tīrāks nekā telpas gaiss. Vissmalkākie netīrumi, piemēram, ziedputekšņi un alerģiju izraisošās daļiņas, tiek droši izfiltrēti.
Īpašības un ieguvumi
Mazgājams
Augstas efektivitātes filtrēšanas jauda
Ideāli piemērots alerģijas slimniekiem
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Daudzums (Gabals(i))
|1
|Krāsa
|Sudraba
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|156 x 109 x 25
Pielietošanas veidi
- Sausie netīrumi