Filtra komplekts

Mūsu EPA 12 efektīvais filtrs pārliecinoši attīra no izplūdes gaisa 99,5 procentus no mazajām daļiņām, sēnīšu sporām, baktērijām un alergēniem, piemēram, ērču ekskrementiem vai ziedputekšņiem.

Ja vēlaties pēc putekļu sūkšanas brīvi elpot tīru gaisu, mūsu bezvada putekļu sūcēji VC 4s "divi vienā" ir aprīkoti ar atbilstošiem un efektīviem EPA 12 filtriem. Tie droši un pārliecinoši attīra no iesūknētā telpas gaisa līdz pat 99,5 procentiem pat vismazāko daļiņu (tikai 0,3 µm izmērā), sēnīšu sporu, baktēriju vai alergēnu, piemēram, ērču ekskrementu un ziedputekšņu. Lai iegūtu optimālus rezultātus, filtrs jātīra ik pēc 2 nedēļām vai jāmaina ik pēc 6 mēnešiem.

Īpašības un ieguvumi
Noņem daļiņas, sēnīšu sporas, baktērijas un alergēnus, piemēram, ērču ekskrementus un ziedputekšņus
Ātri un viegli nomaināms
Ilgs kalpošanas laiks, pateicoties regulārai tīrīšanai
Specifikācijas

Tehniskie dati

Krāsa melna
Izmēri (G x P x A) (mm) 90 x 85 x 26
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
  • Rezerves filtru komplekts AF 20 gaisa attīrītājam - gaisa attīrīšanai iekštelpās
Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide aktuālajam preču klāstam.

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07.08. 9–13
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher centrs Valmiera, Cepļa iela 1
veikals.valmiera@karcher.com, +371 20 922 859

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Valmiera, Cepļa iela 1
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

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Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

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