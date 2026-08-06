Filtra komplekts
Mūsu EPA 12 efektīvais filtrs pārliecinoši attīra no izplūdes gaisa 99,5 procentus no mazajām daļiņām, sēnīšu sporām, baktērijām un alergēniem, piemēram, ērču ekskrementiem vai ziedputekšņiem.
Ja vēlaties pēc putekļu sūkšanas brīvi elpot tīru gaisu, mūsu bezvada putekļu sūcēji VC 4s "divi vienā" ir aprīkoti ar atbilstošiem un efektīviem EPA 12 filtriem. Tie droši un pārliecinoši attīra no iesūknētā telpas gaisa līdz pat 99,5 procentiem pat vismazāko daļiņu (tikai 0,3 µm izmērā), sēnīšu sporu, baktēriju vai alergēnu, piemēram, ērču ekskrementu un ziedputekšņu. Lai iegūtu optimālus rezultātus, filtrs jātīra ik pēc 2 nedēļām vai jāmaina ik pēc 6 mēnešiem.
Īpašības un ieguvumi
Noņem daļiņas, sēnīšu sporas, baktērijas un alergēnus, piemēram, ērču ekskrementus un ziedputekšņus
Ātri un viegli nomaināms
Ilgs kalpošanas laiks, pateicoties regulārai tīrīšanai
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|90 x 85 x 26
Pielietošanas veidi
- Rezerves filtru komplekts AF 20 gaisa attīrītājam - gaisa attīrīšanai iekštelpās