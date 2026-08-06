Filtra maisiņi RCV 5 bāzei (3 gab.)
Augstas kvalitātes flīsa filtru maisiņi nodrošina vienkāršu un higiēnisku netīrumu un putekļu savākšanu no bāzes stacijas. Īpaši izstrādāti RCV 5 bāzes stacijai.
Filtru maisi, kas izgatavoti no neplīstoša flīsa materiāla, ir pielāgoti RCV 5 pašattīrīšanās stacijai. Tie ir izstrādāti no īpaši izturīga materiāla un spēj nodrošināt augstu putekļu aizturi. Tas gādā par nemainīgi augstu stacijas sūkšanas jaudu, tādēļ robotizēto putekļsūcēju var izmantot vēl autonomāk. Iepakojumā ir 3 filtra maisiņi.
Īpašības un ieguvumi
Flīsa materiāls izcilai putekļu aizturei un nemainīgi augstai iesūkšanas jaudai
Pret plīsumiem izturīgais flīsa materiāls ir īpaši piemērots ilgākiem tīrīšanas uzdevumiem
Noslēdzama filtra maisiņa atvere higiēniskai maisiņa likvidācijai bez putekļiem
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Daudzums (Gabals(i))
|3
|Krāsa
|Balta
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|185 x 155 x 145
Pielietošanas veidi
- Cietie grīdas segumi
- Uz plāniem paklājiem