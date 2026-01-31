Filtra tīrīšanas rīks

Pateicoties filtra tīrīšanas rīkam ierīcēm VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily un VC 7 Cordless yourMax, gaisa ieplūdes filtru var vienkārši iztīrīt.

Filtra tīrīšanas rīks ierīcēm VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily un VC 7 Cordless yourMax ne tikai ļauj vienkārši iztīrīt gaisa ieplūdes filtru vien ar dažām rokas kustībām, bet arī pagarina kalpošanas laiku. Filtra tīrīšana notiek gandrīz automātiski: Vienkārši ievietojiet to filtra tīrīšanas rīkā, manuālais rotācijas mehānisms un vienlaicīga sūkšana nodrošina priekšfiltra nepārtrauktu tīrību. Ņemiet vērā: Pirms tam ierīcē ir jāievieto otrs gaisa ieplūdes filtrs. Precīzais stiprinājums nodrošina ciešu piegulšanu ierīcei. Piederumos ir iekļauts arī gaisa ieplūdes filtrs nomaiņai.

Īpašības un ieguvumi
Ērta lietošana
  • Ievietojiet gaisa ieplūdes filtru un iesūciet putekļus, kad ierīce ir ieslēgta.
  • Gaisa ieplūdes filtra vienkārša tīrīšana.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Krāsa melna
Svars (kg) 0.1
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.2
Izmēri (G x P x A) (mm) 130 x 50 x 140
Pielietošanas veidi
  • Sausie netīrumi
