Filtra tīrīšanas rīks
Pateicoties filtra tīrīšanas rīkam ierīcēm VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily un VC 7 Cordless yourMax, gaisa ieplūdes filtru var vienkārši iztīrīt.
Filtra tīrīšanas rīks ierīcēm VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily un VC 7 Cordless yourMax ne tikai ļauj vienkārši iztīrīt gaisa ieplūdes filtru vien ar dažām rokas kustībām, bet arī pagarina kalpošanas laiku. Filtra tīrīšana notiek gandrīz automātiski: Vienkārši ievietojiet to filtra tīrīšanas rīkā, manuālais rotācijas mehānisms un vienlaicīga sūkšana nodrošina priekšfiltra nepārtrauktu tīrību. Ņemiet vērā: Pirms tam ierīcē ir jāievieto otrs gaisa ieplūdes filtrs. Precīzais stiprinājums nodrošina ciešu piegulšanu ierīcei. Piederumos ir iekļauts arī gaisa ieplūdes filtrs nomaiņai.
Īpašības un ieguvumi
Ērta lietošana
- Ievietojiet gaisa ieplūdes filtru un iesūciet putekļus, kad ierīce ir ieslēgta.
- Gaisa ieplūdes filtra vienkārša tīrīšana.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|130 x 50 x 140
Pielietošanas veidi
- Sausie netīrumi