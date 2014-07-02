Filtrs motora aizsardzībai
Mazgājams vidējais filtrs notur gaisā esošās daļiņas, piemēram, putekļus un mitrā gaisā esošus alergēnus.
Washable intermediate filter retains tiny airborne particles such as dust particles and allergens contained in humid air and protects the water filter vacuum cleaner against water ingress. Filter with rubber edge can be opened and rinsed out under running water. Simply leave to dry on a radiator.
Īpašības un ieguvumi
Mazgājams
- Atkārtoti lietojams un izturīgs
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Daudzums (Gabals(i))
|1
|Krāsa
|Balta
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|195 x 97 x 34