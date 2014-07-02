Filtru komplekts
5 augstas veiktspējas divkārši papīra filtra maisi. Ļoti izturīgie maisi labi satur smalkus putekļus; ir arī mikrofiltrs. 5 augstas veiktspējas divkārši papīra filtra maisi.
5 augstas veiktspējas (2 slāņu) papīra filtru maisiņi, ieskaitot vienu mikrofiltru. Augstas izturības filtru maisiņi nodrošina drošu putekļu uztveršanu. Putekļiem un netīrumiem nav izredžu.
Īpašības un ieguvumi
Divslāņu
- Izturīgi pret plīsumiem
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Daudzums (Gabals(i))
|5
|Krāsa
|Brūna
|Svars (kg)
|0.3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|240 x 150 x 8
Pielietošanas veidi
- Sausie netīrumi