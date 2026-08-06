Filtru komplekts AF 20
Augsta veiktspēja, milzīga efektivitāte: gaisa attīrītāja AF 20 rezerves filtru komplektā ir H13 filtra materiāls un aktīvās ogles elements ar antibakteriālu pārklājumu.
H13 filtru komplekts ar lielu antibakteriāli pārklātas aktīvās ogles proporciju droši noņem gaisā lielu skaitu kaitīgo vielu ar atdalīšanas pakāpi 99,95% 0,3 µm daļiņu diametrā. Filtrs aiztur putekļus, smalkus putekļus, daļiņas, aerosolus, patogēnus un pat vīrusus. Turklāt filtra materiāla antibakteriālais pārklājums iznīcina baktērijas un baktērijas, un to papildina aktīvās ogles slānis, kas filtrē no gaisa smakas, ķīmiskos tvaikus, GOS (gaistošos organiskos savienojumus) un citas kaitīgās vielas.
Īpašības un ieguvumi
H 13 filtrācija
- H13 filtrs uzticamai patogēnu un aerosolu savākšanai
- Filtra efektivitāte 99.95%.
Aktīvās ogles elements
- Lai piesaistītu smakas un ķīmiskos izgarojumus.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Gaisa caurplūdes ātrums (m³/h)
|maks. 220
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|2
|Svars (kg)
|0.3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|258 x 151 x 59
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Pielietošanas veidi
- Rezerves filtru komplekts AF 20 gaisa attīrītājam - gaisa attīrīšanai iekštelpās