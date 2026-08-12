Flat jet nozzle short power L2P
Īpašības un ieguvumi
Īss, vienkārši izmantojams plakanās strūklas uzgalis
- Augsti veiktspējas rezultāti, bez piepūles noņemot arī īpaši noturīgas nogulsnes.
- Saspiestā gaisa un CO2 ļoti zems patēriņš.
Ātri nomaināma sistēma
- Īpaši viegli lietojama ierīce ar maināmu iestatīšanu.
Izturīga, ilgi kalpojoša konstrukcija
- Kvalitatīva konstrukcija, kas izgatavota no nerūsējošā tērauda un alumīnija.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|97 x 22 x 22
Videos
Pielietošanas veidi
- Metālveidņu un liešanas darbarīku tīrīšanai.
- Mašīnu, dzinēju detaļu, veidņu un blīvēšanas virsmu tīrīšanai
- Dārza instrumentu un robotizēto zāles pļāvēju tīrīšanai