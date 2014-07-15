Flat pleated filter
Izturīgs, plakans salokāms filtrs, kas paredzēts pelnu un sausajiem putekļsūcējiem. Ilgstošai tīrīšanas jaudai.
Īpašības un ieguvumi
Piemērots Kärcher pelnu un sausajiem putekļu sūcējiem AD 3, AD 2 un AD 4 Premium
Par noturīgu sūkšanas jaudu
Viegli nomaināms
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Daudzums (Gabals(i))
|1
|Krāsa
|Balta
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|197 x 97 x 48
Pielietošanas veidi
- Pelnu savākšana