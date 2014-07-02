Flīsa filtra maisiņi, 10 Gabals(i), T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3
Īpaši izturīgi pret plīšanu, trīskārtīgi flīsa filtra maisi, putekļu klase M (vidēji liela koncentrācija). Flīsa filtra maisiem ir divas līdz trīs reizes lielāka ietilpība salīdzinājumā ar standarta papīra filtra maisiņiem. Standartā modeļiem T 10/1 un T 12/1.
Extremely tear-resistant, 3-ply fleece filter bags, dust class M. Fleece filter bags have 2 to 3 times the capacity of conventional paper filter bags. Standard for T 10/1 and T 12/1. Contents: x10.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Daudzums (Gabals(i))
|10
|Krāsa
|Balta
|Svars (kg)
|0.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|365 x 240 x 85