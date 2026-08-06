Augstākās kvalitātes mikrošķiedra
- Iespējams mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā līdz pat 60 °C. Neizmantojiet veļas mīkstinātāju!
Parocīgā āķu un cilpu sistēma
- Vienkārša grīdas uzkopšanas drāniņas piestiprināšana grīdas uzgalim, to vienkārši piespiežot tam klāt.
- Tīrīšanas laikā tiek novērsta paslīdēšana uz grīdas uzkopšanas drānas.
Pamatnes saite uz grīdas uzkopšanas drānas
- Nekādas saskares ar netīrumiem drāniņas nomaiņas laikā – vienkārši uzkāpiet uz pamatnes saites un paceliet grīdas uzkopšanas uzgali uz augšu!
- Ja vēlaties nošķirt atsevišķu drāniņu pielietojumu , piemēram, virtuvei un vannasistabai, to iespējams atzīmēt laukumā uz kājas saites.
Novatoriska lameļu tehnoloģija
- Pateicoties lamelēm, tvaiki tiek vienmērīgi izdalīti uz tīrāmās virsmas un mikrošķiedras grīdas uzkopšanas drānas.
Elastīgs sprauslas savienojums
- Ergonomiska un efektīva tīrīšana neatkarīgi no ierīces lietotāja garuma.
- Ideāli piemērota tīrīšanai zem mēbelēm.
Grīdas uzkopšanas drāniņa pārklāj grīdas uzgali no visām pusēm
- Vienkāršai tīrīšanai kaktos, malās un grūti aizsniedzamās vietās.