Floor nozzle set EasyFix Mini
Ar ērtu āķu un cilpu sistēmu un saderīgu mikrošķiedras grīdas drānu: EasyFix Mini grīdas sprauslu komplekts tvaika tīrītājiem ļauj nomainīt audumu bez saskares ar netīrumiem. Īpaši piemērots lietošanai nelielās telpās un grūti sasniedzamās vietās.
EasyFix Mini tvaika tīrītāja grīdas sprausla ir aprīkota ar saderīgu mikrošķiedras grīdas drānu un nodrošina izcilus tīrīšanas rezultātus uz cietām grīdām - pat grūti sasniedzamos stūros un gar malām. Izmantojot gudru āķu un cilpu sistēmu, mikrošķiedras grīdas drānu var ātri un ērti piestiprināt pie grīdas sprauslas: Vienkārši nospiediet grīdas tīrīšanas drānu uz EasyFix Mini grīdas sprauslas, un tā ir gatava lietošanai. Pēc tīrīšanas mikrošķiedras grīdas audumu var noņemt no EasyFix Mini grīdas sprauslas, nesaskaroties ar netīrumiem: Vienkārši uzkāpiet uz drānai piestiprinātās siksnas un pavelciet grīdas sprauslu prom un uz augšu.
Īpašības un ieguvumi
Parocīgā āķu un cilpu sistēma
- Vienkārši piespiediet grīdas tīrīšanas lupatu pie grīdas sprauslas EasyFix, lai to piestiprinātu.
- Tīrīšanas laikā tiek novērsta paslīdēšana uz grīdas uzkopšanas drānas.
Siksna uz grīdas tīrāmās drānas
- Nekādas saskares ar netīrumiem drāniņas nomaiņas laikā – vienkārši uzkāpiet uz pamatnes saites un paceliet grīdas uzkopšanas uzgali uz augšu!
Novatoriska lameļu tehnoloģija
- Pateicoties lamelēm, tvaiki tiek vienmērīgi izdalīti uz tīrāmās virsmas un mikrošķiedras grīdas uzkopšanas drānas.
Elastīgs sprauslas savienojums
- Ergonomiska un efektīva tīrīšana neatkarīgi no ierīces lietotāja garuma.
- Ideāli piemērota tīrīšanai zem mēbelēm.
Grīdas uzkopšanas drāniņa pārklāj grīdas uzgali no visām pusēm
- Vienkāršai tīrīšanai kaktos, malās un grūti aizsniedzamās vietās.
Augstas kvalitātes mikrošķiedra
- Optimāla nosēdumu atmiekšķēšana un efektīva netīrumu notīrīšana, kas gādā par kvalitatīviem visu cieto grīdas segumu tīrīšanas rezultātiem.
- Iespējams mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā līdz pat 60 °C. Neizmantojiet veļas mīkstinātāju!
Īpaši piemērots nelielām telpām un grūti sasniedzamām vietām
- Lai iegūtu nevainojamus tīrīšanas rezultātus un lielāku tīrīto virsmu.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|243 x 101 x 96
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Cietie grīdas segumi
- Sienu flīzes
- Grūti sasniedzamas vietas (stūri, plaisas, atstarpes utt.)