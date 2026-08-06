Floor tool Set EasyFix
Ar ērtu āķa un cilpas sistēmu un saderīgu mikrošķiedras grīdas drānu: grīdas sprauslu komplekts EasyFix tvaika tīrītājiem ļauj nomainīt audumu, nesaskaroties ar netīrumiem.
Tvaika tīrītāja grīdas sprausla EasyFix ir aprīkota ar saderīgu mikrošķiedras grīdas drānu un nodrošina izcilus tīrīšanas rezultātus uz cietām grīdām - pat stūros un gar malām. Izmantojot gudru āķu un cilpu sistēmu, mikrošķiedras grīdas audumu var ātri un viegli piestiprināt pie grīdas sprauslas: Vienkārši nospiediet grīdas tīrīšanas drānu uz grīdas sprauslas EasyFix, un tā ir gatava lietošanai. Pēc tīrīšanas mikrošķiedras grīdas audumu var noņemt no grīdas sprauslas EasyFix bez saskares ar netīrumiem: vienkārši uzkāpiet uz audumam piestiprinātās pamatnes siksnas un pavelciet grīdas sprauslu uz augšu.
Īpašības un ieguvumi
Parocīgā āķu un cilpu sistēma
- Vienkārši piespiediet grīdas tīrīšanas lupatu pie grīdas sprauslas EasyFix, lai to piestiprinātu.
- Tīrīšanas laikā tiek novērsta paslīdēšana uz grīdas uzkopšanas drānas.
Pamatnes saite uz grīdas uzkopšanas drānas
- Nekādas saskares ar netīrumiem drāniņas nomaiņas laikā – vienkārši uzkāpiet uz pamatnes saites un paceliet grīdas uzkopšanas uzgali uz augšu!
Novatoriska lameļu tehnoloģija
- Pateicoties lamelēm, tvaiki tiek vienmērīgi izdalīti uz tīrāmās virsmas un mikrošķiedras grīdas uzkopšanas drānas.
Elastīgs sprauslas savienojums
- Ergonomiska un efektīva tīrīšana neatkarīgi no ierīces lietotāja garuma.
- Ideāli piemērota tīrīšanai zem mēbelēm.
Grīdas uzkopšanas drāniņa pārklāj grīdas uzgali no visām pusēm
- Vienkāršai tīrīšanai kaktos, malās un grūti aizsniedzamās vietās.
Augstas kvalitātes mikrošķiedra
- Optimāla nosēdumu atmiekšķēšana un efektīva netīrumu notīrīšana, kas gādā par kvalitatīviem visu cieto grīdas segumu tīrīšanas rezultātiem.
- Iespējams mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā līdz pat 60 °C. Neizmantojiet veļas mīkstinātāju!
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|314 x 177 x 97
Saderīgās iekārtas
- SC 4
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium (balts)
- SC 4 EasyFix Premium Iron (wh) *EU
- SC 4 EasyFix Premium Iron Kit(balts)
- SC 4 Iron Kit
- SC 4 Premium
- SC 4 Premium + Iron Kit
- SC 4.100 CB
- SC 5
- SC 5 + Iron Kit
Pielietošanas veidi
- Cietie grīdas segumi
- Sienu flīzes