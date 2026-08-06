Foam nozzle KHB 5

FJ 24 rokas putu strūkla mājas un dārza mazgāšanas līdzekļiem ar Kärcher rokas tīrītājiem.

Lai sasniegtu patiešām tīrus rezultātus, dažkārt ir nepieciešams vairāk nekā tikai ūdens. Kärcher rokas tīrītājiem paredzētā FJ 24 rokas putu strūkla paveic šo uzdevumu bez piepūles. Vienkārši piepildiet 0,3 litru tvertni ar mājas un dārza mazgāšanas līdzekli, piestipriniet putu strūklu pie pagarinājuma un sāciet darbu: pateicoties putām, kas nodrošina rūpīgu tīrīšanu, un strūklas līmenim, kuru var pagriezt pēc nepieciešamības, visi tīrīšanas darbi tagad ir paveicami bez piepūles. Veiksmīgā ātrā savienojuma sistēma ļauj atvienot savienojumu starp putu strūklu un pagarinātāju tikai ar vienu roku, ļaujot pārslēgties uz citu Kärcher rokas tīrītāja piederumu. FJ 24 rokas putu strūkla ir piemērota lietošanai kopā ar Kärcher rokas tīrītājiem (KHB 5 akumulatori un nākamie modeļi), bet ne K 2 līdz K 7 klases mazgātājiem.

Īpašības un ieguvumi
Tvertne ar tilpumu 0,3 litri
  • Tvertnē ir pietiekami daudz mazgāšanas līdzekļu vienai akumulatora uzlādei.
Viegli mainīt dažādus mazgāšanas līdzekļus
  • Ērta tīrīšana ar saderīgu Kärcher mazgāšanas līdzekli.
Spēcīgas putas
  • Bez piepūles visu virsmu tīrīšana.
Caurspīdīgs mazgāšanas līdzekļa trauks
  • Tvertnes uzpildes līmenis ir redzams visu laiku.
Regulējams izsmidzināšanas leņķis
  • Padara ērtu vertikālu un horizontālu darbu.
Quick Connect adapteris
  • Pateicoties pārbaudītajai ātrā savienojuma sistēmai, piederumu nomaiņa notiek bez piepūles.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Krāsa antracīta
Svars (kg) 0.2
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.2
Izmēri (G x P x A) (mm) 205 x 93 x 132
Pielietošanas veidi
  • Puķupodi
  • Dekoratīviem elementiem (stādu podi, utt.)
  • Velosipēdi
  • Dārza, terases, balkona mēbeles
  • Dārza darbarīki un aprīkojums
  • Dārza rotaļlietas
  • Motocikli un motorolleri
  • Atkritumu tvertnes
  • Žalūzijas/rullīšu žalūzijas
Piederumi
Atrast Foam nozzle KHB 5 rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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