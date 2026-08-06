FR 50 virsmas tīrītājs
Karsta ūdens izturīgs nerūsējošā tērauda virsmas tīrītājs ar darba platumu 500 mm. Ideāls lielām platībām. Divkārši keramikas lodīšu gultņi, virzīšanas rokturis, švīkas neatstājoši grozāmie ritentiņi un mazgāšanas līdzekļa dozēšanas sistēma.
The FR 50 surface cleaner is hot water resistant, has a stainless steel housing and a working width of 500 mm, suitable for cleaning large areas. The FR 50 features double ceramic bearings, convenient push handle, non-marking swivel castors and integrated low-pressure detergent dosing system. Nozzle kit must be ordered separately. Technical data: Max. 250 bar, 1800 l/h, 80°C.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Diametrs (mm)
|500
|Savienošanas vītne
|EASY!Lock
|Krāsa
|Sudraba
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|14
Saderīgās iekārtas
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4 S
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/14-4 S Plus
- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/16-4 Cage Classic
- HD 8/20 G
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 M Plus
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 BE
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De CEMO
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 8/20 D *EU
- HDS 8/20 G *EU
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
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