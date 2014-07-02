Frotē drānu komplekts
Kvalitatīvu kokvilnas drānu komplekts, kas sastāv no grīdas tīrīšanas drānas un frotē uzlikām rokas sprauslai.
Kvalitatīvu kokvilnas drānu komplekts ar grīdas tīrīšanas drānu un uzlikām rokas sprauslai. Grīdas tīrīšanas drānas tiek piestiprinātas pie lielās grīdas sprauslas. Rokas sprauslas uzlikas var vienkārši un ērti uzvilkt uz rokas sprauslas. Nodilumizturīgās frotē drānas optimāli savāc netīrumus un ir īpaši absorbējošas, turklāt bez plūksnas. Tās ir lieliski piemērotas PVC, linoleja, flīžu un dabīgā akmens grīdu tīrīšanai.
Īpašības un ieguvumi
Grīdas tīrīšanas lupata no augstas kvalitātes kokvilnas
- Netīrumi tiek noņemti bez piepūles un uzsūcas audumā
- Var mazgāt veļas mašīnā 60°C temperatūrā.
Vāciņš rokas sprauslai; izgatavots no augstas kvalitātes kokvilnas
- Netīrumi tiek noņemti bez piepūles un uzsūcas audumā
- Var mazgāt veļas mašīnā 60°C temperatūrā.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|Balta
|Svars (kg)
|0.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|265 x 65 x 200
Pielietošanas veidi
- Darba virsmas virtuvē
- Sienu flīzes
- Dušas kabīne, vanna
- Plīts virsmas
- Tvaika nosūcēji
- Ledusskapis (iekšpuse/ārpuse)
- Cietie grīdas segumi