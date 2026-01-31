G 120 Q Full Control
Augsta spiediena pistole G 120 Q Full Control Kärcher K 3 Full Control ierīcēm parāda dažādus spiediena līmeņus un mazgāšanas līdzekļa režīmu. Ar ātro savienojumu.
Pateicoties spiediena iestatīšanas un mazgāšanas līdzekļa režīma displejam, kuru ir viegli nolasīt jebkuros laika apstākļos, Kärcher G 120 Q Full Control augstspiediena pistole nodrošina ievērojami lielāku kontroli tīrīšanas laikā. MAIGU, VIDĒJU un SPĒCĪGU spiediena iestatījumus un mazgāšanas līdzekļa režīmu var viegli pielāgot, pagriežot vario strūklas izsmidzinātāju. Smidzināšanas pistole, kas aprīkota ar ātrā savienotāja adapteri, ir piemērota Kärcher Class K 3 Full Control augstspiediena mazgātājiem.
Īpašības un ieguvumi
Smidzināšanas pistole Kärcher spiedienmazgātājiem Power Control un Full Control K 3 klasei
- Lai viegli nomainītu smidzināšanas pistoli.
Viegli lasāms manuālais displejs spiediena iestatījumiem un mazgāšanas līdzekļa režīmam
- Lai ērti izvēlētos piemēroto spiediena līmeni izvēlētajam tīrīšanas objektam.
Quick Connect adapteris
- Ātri savienojama sistēma, lai viegli savienotu smidzināšanas pistoli un augstspiediena šļūteni.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|432 x 42 x 216