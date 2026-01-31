G 145 Q Full Control
Augstspiediena pistole ar LED displeju dažādu spiediena iestatījumu un mazgāšanas līdzekļa režīma parādīšanai. Ar ātro savienojumu. Kärcher Full Control spiediena mazgātāju klasēm no K 4 līdz K 5.
Augstspiediena pistole, kas ļauj tīrīt ar lielāku kontroli. Aprīkota ar LED displeju spiediena iestatīšanas un mazgāšanas līdzekļa režīma parādīšanai, kā arī ātrās savienošanas adapteri. Pagriežot vario strūklas izsmidzinātāju, spiediena līmeņus var iestatīt uz SPĒCĪGS, VIDĒJS vai MAIGS (vai mazgāšanas līdzekļa režīmā). LED displejs ir viegli nolasāms visos laika apstākļos. Smidzināšanas pistole ir piemērota visiem K 4 līdz K 5 Kärcher Full Control spiediena mazgātājiem.
Īpašības un ieguvumi
Smidzināšanas pistole Kärcher spiedienmazgātājiem Power Control un Full Control no K 4 līdz K 5 klasei
- Lai viegli nomainītu smidzināšanas pistoli.
Viegli nolasāms LED displejs spiediena iestatījumu un mazgāšanas līdzekļa režīma norādīšanai
- Lai ērti izvēlētos piemēroto spiediena līmeni izvēlētajam tīrīšanas objektam.
Quick Connect adapteris
- Ātri savienojama sistēma, lai viegli savienotu smidzināšanas pistoli un augstspiediena šļūteni.
Bajonetsavienojums
- Ļauj savienot visus Kärcher piederumus.
Zema spiediena mazgāšanas līdzekļa lietošana
- Ērta mazgāšanas līdzekļa lietošana.
Bērnu drošības slēdzis
- Bloķē smidzināšanas pistoles sprūdu.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.8
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|552 x 43 x 223
