G 160 Q
Jaunā G 180 Q izsmidzināšanas pistole ar ātro savienojumu ir par 13 cm garāka, tagad vēl ērtāk lietojama un ergonomiskāka, tīrot ar Kärcher augstspiediena mazgātājiem.
Garāks, ērtāks un ergonomiskāks: parocīgs 13 cm pagarinājums jaunajai G 180 Q izsmidzināšanas pisolei ar ātro savienojumu, kas padara augstspiediena tīrīšanu ērtāku nekā jebkad agrāk. Tas ir arī ideāls alternatīvs smidzinātājs, kuru izmantot visiem Kärcher K 2 līdz K 7 augstspiediena mazgātājiem, kuriem ir ātrās savienošanas adapteris bez pilnīgas vadības.
Īpašības un ieguvumi
Quick Connect
- Ātri savienojama sistēma, lai viegli savienotu smidzināšanas pistoli un augstspiediena šļūteni.
Bajonetsavienojums
- Ļauj savienot visus Kärcher piederumus.
Bērnu drošības slēdzis
- Pistoles sprūds ir bloķēts.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|551 x 43 x 188