G 160 Q
Īpašības un ieguvumi
Smidzināšanas pistole Kärcher spiedienmazgātājiem Power Control un Full Control no K 4 līdz K 5 klasei
- Lai viegli nomainītu smidzināšanas pistoli.
Viegli lasāms manuālais displejs spiediena iestatījumiem un mazgāšanas līdzekļa režīmam
- Lai ērti izvēlētos piemēroto spiediena līmeni izvēlētajam tīrīšanas objektam.
Quick Connect adapteris
- Ātri savienojama sistēma, lai viegli savienotu smidzināšanas pistoli un augstspiediena šļūteni.
Bajonetsavienojums
- Ļauj savienot visus Kärcher piederumus.
Zema spiediena mazgāšanas līdzekļa lietošana
- Ērta mazgāšanas līdzekļa lietošana.
Bērnu drošības slēdzis
- Bloķē smidzināšanas pistoles sprūdu.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.7
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|552 x 43 x 222
