G 160 Q

Īpašības un ieguvumi
Smidzināšanas pistole Kärcher spiedienmazgātājiem Power Control un Full Control no K 4 līdz K 5 klasei
  • Lai viegli nomainītu smidzināšanas pistoli.
Viegli lasāms manuālais displejs spiediena iestatījumiem un mazgāšanas līdzekļa režīmam
  • Lai ērti izvēlētos piemēroto spiediena līmeni izvēlētajam tīrīšanas objektam.
Quick Connect adapteris
  • Ātri savienojama sistēma, lai viegli savienotu smidzināšanas pistoli un augstspiediena šļūteni.
Bajonetsavienojums
  • Ļauj savienot visus Kärcher piederumus.
Zema spiediena mazgāšanas līdzekļa lietošana
  • Ērta mazgāšanas līdzekļa lietošana.
Bērnu drošības slēdzis
  • Bloķē smidzināšanas pistoles sprūdu.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Krāsa melna
Svars (kg) 0.5
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.7
Izmēri (G x P x A) (mm) 552 x 43 x 222
