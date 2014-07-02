Gludināšanas dēļa pārsegs
Gludināšanas dēļa pārsegs no kokvilnas ar putu pildījumu, lai nodrošinātu līdzenu gludināšanas virsmu un uzlabotu tvaika iekļūšanu. Ideāls pārsegs lieliska gludināšanas rezultāta iegūšanai.
Cotton ironing board cover with foam backing. The cover ensures a smooth ironing surface and improved steam penetration. The ideal cover for perfect ironing results – fits AB 1000 ironing board.
Īpašības un ieguvumi
Augstas kvalitātes materiāls
- Gludekļi bez krokām
- Optimāla tvaika un gaisa caurlaidība
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|Balta
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|2.9
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1200 x 380 x 5