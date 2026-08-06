Grīdas uzkopšanas komplekts EasyFix, kas paredzēts SC 1
Tīrība, nenonākot saskarsmē ar netīrumiem – ar grīdas uzkopšanas komplektu EasyFix, kas paredzēts SC 1, manuālo tvaika tīrītāju ātri iespējams pārveidot “divi vienā” tvaika birstē.
Manuālā tvaika tīrītāja pārveidošana “divi vienā” tvaika birstē tikai pāris sekunžu laikā. Tas iespējams ar praktisko grīdas uzkopšanas komplektu EasyFix, kas paredzēts SC 1. Vienkārši izmantojiet āķa un cilpas sistēmu, lai nostiprinātu mikrošķiedras grīdas uzkopšanas drānu uz grīdas tīrīšanas sprauslas EasyFix, un pievienojiet sprauslu ar abām pagarinājuma caurulēm (katra 0,5 m gara) SC 1 ierīcei, un cietās grīdas uzkopšana var sākties! Grīdas uzkopšanas komplekts EasyFix ir iekļauts SC 1 EasyFix standarta piegādes komplektā.
Īpašības un ieguvumi
Vienkārša grīdas uzkopšanas komplekta EasyFix piestiprināšana SC 1
- Grīdas uzkopšanas sprauslu EasyFix iespējams ātri un bez liekas piepūles nostiprināt uz ierīces kopā ar tvaika tīrītāja caurulēm.
Parocīgā āķu un cilpu sistēma
- Vienkārša grīdas uzkopšanas drānas piestiprināšana grīdas uzkopšanas sprauslai, to vienkārši piespiežot.
- Tīrīšanas laikā tiek novērsta paslīdēšana uz grīdas uzkopšanas drānas.
Pamatnes saite uz grīdas uzkopšanas drānas
- Nekādas saskares ar netīrumiem drāniņas nomaiņas laikā – vienkārši uzkāpiet uz pamatnes saites un paceliet grīdas uzkopšanas uzgali uz augšu!
Novatoriska lameļu tehnoloģija
- Pateicoties lamelēm, tvaiki tiek vienmērīgi izdalīti uz tīrāmās virsmas un mikrošķiedras grīdas uzkopšanas drānas.
Elastīgs sprauslas savienojums
- Ergonomiska un efektīva tīrīšana neatkarīgi no ierīces lietotāja garuma.
- Ideāli piemērota tīrīšanai zem mēbelēm.
Grīdas uzkopšanas drāniņa pārklāj grīdas uzgali no visām pusēm
- Vienkāršai tīrīšanai kaktos, malās un grūti aizsniedzamās vietās.
Augstas kvalitātes mikrošķiedra
- Optimāla nosēdumu atmiekšķēšana un efektīva netīrumu notīrīšana, kas gādā par kvalitatīviem visu cieto grīdas segumu tīrīšanas rezultātiem.
- Iespējams mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā līdz pat 60 °C. Neizmantojiet veļas mīkstinātāju!
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.7
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.8
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|517 x 43 x 40
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Cietie grīdas segumi
- Sienu flīzes