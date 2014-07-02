Grozāms cauruļu tīrīšanas uzgalis
Grozāms cauruļu tīrīšanas uzgalis ar iekšējo vītni un četrām rotējošām strūklām videi draudzīgai aizsprostotu noteku un cauruļu tīrīšanai.
Rotating pipe cleaning nozzle with internal thread. The nozzle has four rotating jets for environmentally-friendly cleaning of blocked drains and pipes. The jets are arranged to allow the nozzle and hose to move freely through the pipe. With R 1/8" connection for connecting to pipe cleaning hose.
Īpašības un ieguvumi
Uzgalis griežas ap savu asi ar četrām sānu strūklām
- Izcili vienmērīga tīrīšana.
Savienojums: 1/8"
- Sader ar cauruļu tīrīšanas šļūtenēm.
Kompaktā konstrukcija ar 16 mm ārējo diametru
- Ideāli piemērots cauruļu tīrīšanai – var strādāt arī šaurās vietās.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Diametrs (mm)
|16
|Sprauslas izmērs ( )
|50
|Skrūvējamā vītne
|R 1/8"
Saderīgās iekārtas
- HD 5/11 P
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15 P Modul
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 Cage Classic
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/17 P Modul
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 Cage Classic
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De