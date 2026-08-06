High pressure hose pipe cleaning DN6 14M
Īpašības un ieguvumi
Izcili lokana PVC augstspiediena šļūtene
- Ļoti viegla un ērti lietojama konstrukcija.
- Spēj izturēt spiedienu līdz 120 bāriem.
Savienojums: 1/8"
- Sader ar cauruļu tīrīšanas uzgaļiem.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Maks. spiediens (bar)
|140
|Savienošanas vītne
|M22 x 1,5
|Garums (m)
|20
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1.9
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