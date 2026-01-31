HK 12 augstspiediena šļūtenes komplekts + pistole
Uzlabošanas komplekts ar 12 m augstspiediena šļūteni, augstspiediena pistoli un ātrās savienošanas adapteri K 2 līdz K 7 iekārtām. Piemērots visiem Kärcher augstspiediena mazgātājiem bez šļūtenes spoles, kas ražoti no 1992. līdz 2017. gadam.
Šis piederumu komplekts papildus 12 metru spiediena šļūtenei ietver arī ergonomisku augstspiediena pistoli un ātrās savienošanas adapteri K 2 līdz K 7 iekārtām. Jaunais komplekts ir piemērots visiem Kärcher augstspiediena tīrītājiem, kas ražoti kopš 1992. gada (izņemot iakārtas, kas aprīkotas ar šļūtenes spoli).
Īpašības un ieguvumi
Adapteris
- Vienkārša augstspiediena šļūtenes atvienošana no pistoles un ierīces.
- Augstspiediena šļūtene ir ātri un ērti pievienojama un atvienojama no iekārtas un pistoles. Tas taupa laiku un pūles.
Augstspiediena šļūtene
- Ar ātrā savienojuma adapteri ātrai pievienošanai.
Augstspiediena pistole
- Ergonomiskam darbam.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Temperatūra (°C)
|maks. 60
|Maks. spiediens (bar)
|180
|Garums (m)
|12
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|1.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1.8
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|551 x 250 x 250
Piederumi
Atrast HK 12 augstspiediena šļūtenes komplekts + pistole rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.