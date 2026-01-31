HK 4 high pressure hose set *DE
Īpašības un ieguvumi
Adapteris
- Vienkārša augstspiediena šļūtenes atvienošana no pistoles un ierīces.
Augstspiediena šļūtene
- Ar ātrā savienojuma adapteri ātrai pievienošanai.
Augstspiediena pistole
- Ergonomiskam darbam.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Temperatūra (°C)
|maks. 40
|Maks. spiediens (bar)
|120
|Garums (m)
|4
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.8
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|551 x 190 x 188
Piederumi
