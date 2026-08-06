Inno putu komplekts
Augstspiediena putu sistēma ar dubulto izsmidzināšanas cauruli (putu uzgali un augstspiediena strūklu noskalošanai). Izmantošanai ar mobilajiem un stacionārajiem augstspiediena un HDS spiediena tīrītājiem tīrīšanai vai dezinfekcijai.
Inno foam kit - the innovative high-pressure foam system for mobile and stationary high-pressure and HDS pressure cleaners for cleaning or disinfection. Double lance with foam nozzle and high-pressure jet for rinsing. Nozzle kits must be ordered separately.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Savienošanas vītne
|EASY!Lock
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|2
Saderīgās iekārtas
Piederumi
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