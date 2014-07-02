Inno putu komplekts ar mazgāšanas līdzekļa inžektoru
Augstspiediena putu sistēma ar dubulto izsmidzināšanas cauruli (putu uzgali un augstspiediena strūklu noskalošanai). Izmantošanai mobilajiem un stacionārajiem augstspiediena un HDS spiediena tīrītājiem tīrīšanai vai dezinfekcijai.
Inno foam kit with detergent injector - the innovative high-pressure foam system for use with mobile and stationary HD and HDS pressure cleaners for cleaning or disinfection. Double lance with foam nozzle and high-pressure jet for rinsing. The high-pressure detergent injector features a precise dosing valve (0-5%). Nozzle kits must be ordered separately.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Savienošanas vītne
|M22 x 1,5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|3.3
Piederumi
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