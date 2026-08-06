Intake hose
Iesūkšanas šļūtene mobilai tīrīšanai ir uzstādīta uz spiediena mazgātāja un ļauj izmantot alternatīvus ūdens avotus, piemēram, akas un ūdens tvertnes.
Izmantojot iesūkšanas šļūteni mobilai tīrīšanai, spiediena mazgātāju var savienot arī ar alternatīviem ūdens avotiem, piemēram, akām un ūdens baloniem. Šim nolūkam tvertne tiek atvienota no ierīces, šļūtenes krāna adapteris tiek piestiprināts pie savienojuma vītnes un otrs šļūtenes gals ar filtru tiek ievietots ūdenī. Pēc tam iedarbinot sprūda pistoli, ierīce iesūc ūdeni. Filtrs nodrošina, ka ierīcē nenonāk netīrs ūdens. To var noņemt tīrīšanai un izskalot zem tekoša ūdens. Pateicoties 2 metru garumam, iesūkšanas šļūtene piedāvā lielu darbības rādiusu.
Īpašības un ieguvumi
Uzstādīts uz ierīces
- Nomaina ūdens tvertni.
Alternatīvi ūdens avoti
- Ūdens tilpumam nav ierobežojumu.
Integrēts filtrs
- Novērš netīra ūdens iekļūšanu ierīcē.
Liels darbības rādiuss
- 2 m garš.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|Balta
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|198 x 144 x 48