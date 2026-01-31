Interchangeable attachment car & bike for WB 130
Īpašības un ieguvumi
Inovatīvs mikrošķiedras stiprinājums ar āķa un cilpas stiprinājumu
- Mazgājams veļas mašīnā līdz 60°C.
Īpaši maiga tīrīšana
- Ideāli piemērots tādu delikātu virsmu kā krāsa tīrīšanai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Auduma šķiedru kompozīts
|75% poliesters, 25% poliamīds
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|119 x 119 x 52
Pielietošanas veidi
- Transportlīdzekļi
- Motocikli un motorolleri