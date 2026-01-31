Interchangeable attachment home & garden for WB 120 and WB 100
Rūpīgai sarežģītu virsmu tīrīšanai ap mājām: rotējošās mazgāšanas sukas maināmais uzgalis mājai un dārzam.
Mājas un dārza mazgāšanas sukas maināmā uzgaļa melnie sariņi ir stingrāki nekā maināmā universālā uzgaļa caurspīdīgie sari, tādēļ būs vieglāk notīrīt noturīgus netīrumus. Lieliski piemērots izturīgu virsmu, piemēram, akmens, metāla vai plastmasas, tīrīšanai ar rotējošu mazgāšanas suku. Uzgalis ir savietojams ar rotējošu mazgāšanas suku WB 120 un iepriekšējo modeli - WB 100.
Īpašības un ieguvumi
Stingri melni sariņi
- Viegli noturīgu netīrumu tīrīšana.
Virsmām ap mājām
- Ideāls izturīgu virsmu, piemēram, akmens, metāla un plastmasas, tīrīšanai.
Izvēles piederumi
- Vairāk universālas rotējošās mazgāšanas sukas.
Saderība
- Var izmantot ar WB 120 rotējošu mazgāšanas suku un iepriekšējo modeli - WB 100.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|153 x 153 x 58
Videos
Pielietošanas veidi
- Garāžas durvis
- Jumtu un nojumju tīrīšana (piemēram, automašīnu nojumēm)