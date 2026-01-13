Interchangeable attachment universal for WB 120 and WB 100

Mazgājamo suku maināmais universālais uzgalis rotējošai mazgāšanas sukai ir ideāli piemērots visu gludo virsmu, piemēram, krāsas, stikla vai plastmasas, tīrīšanai.

Veļas mazgāšanas suku stiprinājuma caurspīdīgos sarus var izmantot jebkur, veicot ārkārtīgi plašu tīrīšanas darbu klāstu. WB 120 rotējošās mazgāšanas sukas universālais uzgalis ir ideāli piemērots visu gludo virsmu, piemēram, krāsas, stikla vai plastmasas, tīrīšanai. Uzgalis ir saderīgs arī ar iepriekšējo modeli - WB 100.

Īpašības un ieguvumi
Mīksti caurspīdīgi sari
  • Maiga, mīksta un efektīva tīrīšana.
Var izmantot praktiski visur
  • Visām gludām virsmām, piemēram, krāsai, stiklam vai plastmasai.
Izvēles piederumi
  • Vairāk universālas rotējošās mazgāšanas sukas.
Saderība
  • Var izmantot ar WB 120 rotējošu mazgāšanas suku un iepriekšējo modeli - WB 100.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Krāsa melna
Svars (kg) 0.1
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.2
Izmēri (G x P x A) (mm) 153 x 153 x 48
Videos
Pielietošanas veidi
  • Transportlīdzekļi
  • Ziemas dārzi
  • Motocikli un motorolleri
  • Garāžas durvis
  • Nodalījumu elementi
  • Palodzes
  • Balkona apšuvums
  • Dārza, terases, balkona mēbeles
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

30.01. 9–16

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 8–15

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija