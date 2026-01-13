Interchangeable attachment universal for WB 120 and WB 100
Mazgājamo suku maināmais universālais uzgalis rotējošai mazgāšanas sukai ir ideāli piemērots visu gludo virsmu, piemēram, krāsas, stikla vai plastmasas, tīrīšanai.
Veļas mazgāšanas suku stiprinājuma caurspīdīgos sarus var izmantot jebkur, veicot ārkārtīgi plašu tīrīšanas darbu klāstu. WB 120 rotējošās mazgāšanas sukas universālais uzgalis ir ideāli piemērots visu gludo virsmu, piemēram, krāsas, stikla vai plastmasas, tīrīšanai. Uzgalis ir saderīgs arī ar iepriekšējo modeli - WB 100.
Īpašības un ieguvumi
Mīksti caurspīdīgi sari
- Maiga, mīksta un efektīva tīrīšana.
Var izmantot praktiski visur
- Visām gludām virsmām, piemēram, krāsai, stiklam vai plastmasai.
Izvēles piederumi
- Vairāk universālas rotējošās mazgāšanas sukas.
Saderība
- Var izmantot ar WB 120 rotējošu mazgāšanas suku un iepriekšējo modeli - WB 100.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|153 x 153 x 48
Videos
Pielietošanas veidi
- Transportlīdzekļi
- Ziemas dārzi
- Motocikli un motorolleri
- Garāžas durvis
- Nodalījumu elementi
- Palodzes
- Balkona apšuvums
- Dārza, terases, balkona mēbeles